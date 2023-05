Twitter e la crittografia end-to-end: strategia sofisticata, ma rischi all’orizzonte

Nel prossimo futuro Twitter, nell’era di Elon Musk, tirerà fuori dal cilindro la crittografia end-to-end. Una blindatura in stile WhatsApp da applicare ai messaggi privati e nuove funzionalità come le videochiamate. Sarà possibile, inoltre, effettuare quest’ultime dal proprio account sulla piattaforma social, senza passare dal numero di telefono, che può così rimanere privato.

“Le due modifiche che a breve verranno rese fruibili sono tecnicamente piuttosto sofisticate”, commenta Paolo Dal Checco, consulente informatico forense, “e implicano scelte strategiche non da poco. Sarà quindi curioso scoprire i dettagli e le decisioni che verranno prese dallo staff di progettazione e sviluppo di Twitter”. Ecco perché.

Elon Musk, dopo aver avviato la cancellazione di account inattivi per liberare gli username inutilizzati, ha dunque messo in cantiere importanti novità cyber security e privacy.

L’obiettivo è rendere Twitter più completo, sicuro e flessibile, introducendo la “crittografia 1.0”, ovvero una cifratura end-to-end, sui messaggi diretti (DM), per offrire massima sicurezza agli utenti in ogni momento. L’altra novità sono le videochiamate da effettuare attraverso il proprio account Twitter sulla piattaforma, senza dover fornire il proprio numero di telefono, soprattutto nel caso di interlocutori sconosciuti. Un’opzione che già Facebook ed altre piattaforme social offrono da anni, ma finora snobbata da Twitter.

“La cifratura end-to-end”, spiega Paolo Dal Checco, “rende la comunicazione tramite messaggi diretti sicura da eventuali intercettazioni sulla linea di comunicazione o accesso all’account Twitter da parte di terzi. O di Twitter stesso, cosa che può avvenire legalmente tramite richiesta dell’autorità giudiziaria o in modo illegale tramite accessi interni”.

Il passo avanti è notevole, soprattutto per l’adozione della crittografia end-to-end

“Al momento, come lascia intendere Elon Musk nel suo tweet”, sottolinea ancora Dal Checco, “Twitter è in grado di visionare i messaggi di ogni utente, dato che sono conservati sui loro server e visibili in chiaro in ogni account”.

Invece, “con l’introduzione dei messaggi cifrati dal mittente al destinatario e viceversa, anche ‘con un’arma puntata alla testa’ – come scherzosamente raffigura nel suo tweet – Elon (Musk, ndr) non sarebbe in grado di vedere i messaggi”. Questa scelta ha fatto per esempio la fortuna di Apple e WhatsApp: proteggere la privacy degli utenti, anche mettendo i bastoni fra le ruote all’Fbi e alle richieste dell’autorità giudiziaria.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023