Tiscali, rivendicato l'attacco ai database utenti: ecco gli aspetti critici della situazione - Cyber Security 360

Nella giornata di ieri è stato rivendicato l’attacco ai sistemi che gestiscono i database utenti di Tiscali SpA, tramite la vendita su RaidForums di dump esfiltrati da questi server, contenenti dati di login delle diffuse mailbox nazionali. L’attore malevolo, registrato come “Mont4n4”, è lo stesso che ha fatto scattare l’allarme a metà dicembre scorso con un altro annuncio di vendita ai danni di Tiscali, quella volta avendo per oggetto la vulnerabilità in sé che sarebbe servita per esfiltrare questi dati, una SQL injection mai fixata.

Rivendita dati Tiscali, cos’è successo

Come dichiarato nell’annuncio, i dati messi in vendita riguarderebbero un elenco di appena più di 2000 credenziali di login per mailbox Tiscali, una parte esfiltrate da dominio [.com] e una parte da dominio [.it]. Qualora la notizia venisse verificata sarebbe grave, sia perché espone i dati di accesso dei lettimi proprietari delle mailbox, sia perché l’incidente è strettamente connesso alla vendita della rispettiva vulnerabilità ancora non adeguatamente riparata.

Il contesto aziendale di Tiscali

Questo scenario è ulteriormente aggravato dal silenzio stampa dell’azienda che sia per la vicenda di metà dicembre 2021 sia per questo incidente ai danni delle credenziali di login, non ha emesso alcun commento o comunicato. Non possiamo fare a meno di notare che la conclusione del 2021 è stata accompagnata per la società IT sarda, da una importante fusione a livello strategico: quella con Linkem, che ha leggermente dato nuova vita commerciale al suo valore in borsa (anche se decisamente sotto le aspettative per ora) e fiducia a un ristretto gruppo di investitori. Ma soprattutto offre a Tiscali SpA maggiori possibilità di accesso ai prossimi recenti progetti di ammodernamento coperti dai fondi del PNRR, fatto che fa di questa fusione un elemento strategico a livello nazionale.

Inoltre Tiscali, lo ricordiamo, nel nuovo piano strategico 2021-2024 ha puntato grosse fette dei propri investimenti nel progetto Fibra FTTH, come punto fondamentale dell’Agenda Digitale Europea, grazie anche alle opportunità offerte dal recente PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Per fare questo già dal 2019 ha stretto partnership altamente strategiche per il nostro paese, tra cui quella con Open Fiber SpA società partecipata al 60% da CDP Equity S.p.A. (società riconducibile al gruppo Cassa depositi e prestiti) e al 40% da Fibre Networks Holdings S.a.r.l. (società riconducibile al gruppo Macquarie).

L’inadeguatezza infrastrutturale

Considerato che la serie di annunci malevoli volti a colpire la società Tiscali SpA, possano rimanere delle ipotesi, finché non confermate o accompagnate da prove tangibili, altro discorso sono le pratiche di sicurezza messe in atto da sempre dall’azienda, a livello proprio di policy. È noto infatti, in quanto verificabile di chiunque online accedendo ai pannelli di amministrazione MyTiscali, che le password di tali credenziali di accesso siano conservate, all’interno dei sistemi Tiscali, in chiaro. Facendo richiesta di recupero password, appunto, viene inviata una e-mail all’utente contenente proprio la password utilizzata per la registrazione, scritta sotto forma di semplice testo.

Questa caratteristica è stata segnalata già da dicembre 2020, confermata a dicembre 2021 e presente ancora oggi, senza alcun commento, aggiornamento o qualsiasi altra forma di comunicato da parte di Tiscali. Inutile ricordare che, già da tempo, questa pratica di conservazione delle password, seppur per l’accesso a un pannello di amministrazione, è fortemente sconsigliata da qualsiasi buona pratica di gestione IT, soprattutto per un’azienda che lavora a stretto contatto con provider strategici della nostra PA e faccia parte di un consorzio nazionale di sviluppo tecnologico.

