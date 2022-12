Nel pacchetto di sicurezza odierno, Apple ha sanato la decima vulnerabilità zero-day da inizio anno, attivamente usata in attacchi contro iPhone. Il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza di fine anno è imponente e riguarda iOS/iPadOS 15.7.2, Safari 16.2, tvOS 16.2 e macOS Ventura 13.1.

Significa che sono affetti dal bug tutti i modelli di iPhone 6s, di iPhone 7, iPhone SE di prima generazione, tutti i modelli di iPad Pro, iPad Air 2 e superiori, iPad di quinta generazione e superiori, iPad mini 4 e superiori, e iPod touch di settima generazione.

“Il ritrovamento di ben 10 falle zero-day in sistemi come quelli Apple”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus, “e il fatto che queste falle siano attivamente sfruttate, dimostra l’elevato interesse di attori malevoli in queste vulnerabilità”. Ecco perché è urgente applicare le patch.

Apple sana la decima vulnerabilità zero-day da inizio 2022

Apple avverte che la vulnerabilità zero-day CVE-2022-42856, a rischio exploit e già attivamente usata per attaccare iPhone e gli altri dispositivi con le precedenti versioni del sistema operativo, il cui impatto è segnalato dalla comunità di riferimento come Grave/Rosso (75,38/100), richiede una patch urgente. Gli iPhone sono a rischio di esecuzione di codice da remoto e di scalare i privilegi.

WHITEPAPER Perché impostare una strategia di manutenzione dei server? Datacenter Sicurezza

La falla CVE-2022-42856 riguarda un problema di “type confusion” (che consente l’accesso a una risorsa in memoria utilizzando un file di tipo incompatibile) nel motore del browser Webkit di Apple. A scoprire la falla è stato Clément Lecigne del gruppo Threat Analysis di Google: permette a contenuti web malevoli di seguire codice arbitrario su un dispositivo vulnerabile.

“È essenziale condividere informazioni come sta facendo il team Google ed ovviamente cruciale aggiornare i dispositivi appena le patch sono disponibili”, conclude Paganini.

L’esecuzione di codice arbitrario potrebbe consentire a siti malevoli di eseguire comandi nel sistema operativo, per aprire le porte a malware o spyware, oppure per svolgere altre attività malevoli.

Le 10 falle zero-day finora sanate nel 2022

A gennaio, Apple ha rilasciato patch per un paio di zero-day a rischio di “kernel privileges” (CVE-2022-22587) e tracciamento di attività nella navigazione online (CVE-2022-22594).

Lo scorso febbraio, la Casa di Cupertino ha rilasciato update di sicurezza per un bug zero-day in WebKit, a rischio exploit su iPhone, iPad e Mac. A marzo, invece, ha sanato due vulnerabilità zero-day in Intel Graphics Driver (CVE-2022-22674) ed AppleAVD (CVE-2022-22675).

Ancora, ad agosto, sono stati due gli zero-day corretti nel Kernel di iOS (CVE-2022-32894) e WebKit (CVE-2022-32893). A settembre, una in iOS Kernel (CVE-2022-32917).

Infine, a ottobre, Apple ha rilasciato la patch per la falla zero-day in iOS Kernel (CVE-2022-42827).

Sono urgenti gli aggiornamenti di sicurezza

Gli update di sicurezza di Apple sono urgenti e molto importanti. Infatti, sono affetti dalle dalle i seguenti prodotti:

iCloud for Windows (versioni precedenti alla 14.1);

il browser Safari (prima della release 16.2);

macOS Monterey (versioni precedenti alla 12.6.2);

macOS Big Sur (versioni precedenti alla 11.7.2);

tvOS (versioni precedenti alla 16.2);

watchOS (precedenti alla 9.2);

iOS e iPadOS (prima della release 15.7.2);

iOS e iPadOS (prima della release 16.2);

macOS Ventura (versioni precedenti alla 13.1).

@RIPRODUZIONE RISERVATA