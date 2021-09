WhatsApp, multa da 225 milioni di euro dal Garante irlandese: "Poca trasparenza sulla condivisione dei dati" - Cyber Security 360

La scure dell’autorità garante della privacy irlandese si è abbattuta su WhatsApp: all’app è stata comminata una multa da 225 milioni di euro al termine dell’inchiesta sulla trasparenza delle informazioni relative alla condivisione dei dati verso altre aziende di Facebook. Una sanzione giudicata da Whatsapp “sproporzionata”, come riporta la Reuters, e che potrebbe portare a un ricorso contro il provvedimento da parte dell’azienda.

La multa arriva al termine di una lunga e articolata indagine iniziata nel 2018, che ha visto sorgere controversie con altre autorità europee fino all’intervento dell’EDPB al riguardo a luglio di quest’anno, in seguito alla quale è stata emessa la decisione.

Perché l’autorità irlandese ha multato WhatsApp

Secondo l’autorità irlandese, WhatsApp non avrebbe agito in compliance al GDPR, mancando di trasparenza riguardo alle informazioni sulla condivisione dei dati con altre società di Facebook.

Sempre la Reuters riporta le parole di un portavoce di WhatsApp che spiega come la questione riguardi politiche in vigore nel 2018 e che WhatsApp si impegnerebbe a fornire un servizio sicuro, avendo lavorato per dare informazioni chiare e complete. La stessa autorità ha ricordato nel suo comunicato come l’attività di indagine sia iniziata il 10 dicembre 2018 per valutare se WhatsApp avesse assolto gli obblighi di trasparenza previsti dal GDPR “per quanto riguarda la fornitura di informazioni e la trasparenza di tali informazioni sia agli utenti che ai non utenti del servizio di WhatsApp. Ciò include le informazioni fornite agli interessati sul trattamento delle informazioni tra WhatsApp e altre società di Facebook”.

Le controversie e l’intervento dell’EDPB

Alla fine, l’autorità irlandese “ha presentato un progetto di decisione a tutte le autorità di vigilanza interessate (CSA) ai sensi dell’articolo 60 del GDPR nel dicembre 2020. Il DPC ha successivamente ricevuto obiezioni da otto CSA. Il DPC non è stato in grado di raggiungere un consenso con le CSA sull’oggetto delle obiezioni e ha avviato il processo di risoluzione delle controversie (articolo 65 GDPR) il 3 giugno 2021”. Il 28 luglio 2021, prosegue l’autorità irlandese, “l’EDPB ha adottato una decisione vincolante”, contenente la richiesta “di rivalutare e aumentare la multa proposta sulla base di una serie di fattori contenuti nella decisione dell’EDPB e a seguito di questa rivalutazione il DPC ha imposto a WhatsApp una multa di 225 milioni di euro”.

Oltre all’imposizione di un’ammenda amministrativa, “il DPC ha anche imposto una nota di biasimo insieme all’ordine per WhatsApp di rendere il suo trattamento conforme adottando una serie di azioni correttive specifiche”.

Schrems: “Passeranno anni prima dell’effettivo pagamento”

Sulla vicenda è intervenuto con un comunicato ufficiale diffuso tramite la sua organizzazione noyb: “Accogliamo con favore la prima decisione del regolatore irlandese. Tuttavia, il DPC riceve circa diecimila reclami all’anno dal 2018 e questa è la prima grande multa. Il DPC ha anche proposto una multa iniziale di 50 milioni di euro ed è stato costretto dalle altre autorità europee per la protezione dei dati a decidere per 225 milioni di euro, che è ancora solo lo 0,08% del fatturato del gruppo Facebook. Il GDPR prevede multe fino al 4% del fatturato. Questo dimostra come il DPC sia ancora estremamente disfunzionale”.

L’associazione noyb ha annunciato che seguirà i prossimi passi della vicenda e lo stesso Schrems ha dichiarato: “WhatsApp farà sicuramente ricorso contro la decisione. Nel sistema giudiziario irlandese questo significa che passeranno anni prima che qualsiasi multa venga effettivamente pagata. Nei nostri casi abbiamo spesso avuto la sensazione che il DPC è più interessato ai titoli dei giornali che a fare effettivamente il lavoro duro. Sarà molto interessante vedere se il DPC difenderà pienamente questa decisione, dato che è stato fondamentalmente costretto a prendere questa decisione dalle sue controparti europee. Posso immaginare che il DPC semplicemente non metterà molte risorse sul caso o “patteggerà” con WhatsApp in Irlanda. Monitoreremo questo caso da vicino per assicurarci che il DPC stia effettivamente seguendo questa decisione”.

