Green Pass e nuovo DPCM sui controlli lavorativi: innovazioni, complessità e prime impressioni - Cyber Security 360

Pervaso da un’atmosfera di polemiche e incertezze, è stato firmato il 12 ottobre dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministri di salute, economia e finanza nonché innovazione tecnologica, un provvedimento di modifica del DPCM 17 giugno 2021, ovvero la nuova disciplina operativa del Green Pass, sulla base del D.L. 52/2021 che l’ha costituito.

Il testo – di oltre cento pagine, perlopiù di allegati tecnici: quelle normative sono di ardua lettura se non effettuando un consolidamento del testo del DPCM precedente – contiene modifiche al DPCM ma soprattutto svariate innovazioni operative circa le modalità di verifica del Green Pass nei vari contesti.

È da tempo che i rappresentanti delle imprese e della P.A. lamentavano le incertezze applicative e i problemi organizzativi per le verifiche (a campione o meno ecc.) come stabilite nel precedente decreto: si vedano, ad esempio, le posizioni critiche di Confindustria.

Ancor più considerando l’interpretazione restrittiva che in genere le autorità hanno fornito circa l’applicazione del DPCM, sia per motivi giuslavoristici che di disciplina privacy. Si è così cercato di migliorare, estendendo le modalità di verifica, il processo stesso, automatizzandolo il più possibile, importando però nuovi dubbi.

Il nuovo testo, peraltro, fa seguito alla consultazione con il Garante Privacy sulla bozza di testo, il quale aveva rilasciato un parere ad hoc l’11 ottobre scorso e che si riprenderà di seguito.

Il DPCM 2.0 dei nuovi controlli Green Pass

Al nocciolo del rinnovato DPCM sono le nuove modalità “per assicurare un efficace ed efficiente processo di verifica, anche automatizzato, del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell’ambito lavorativo pubblico e privato”.

La verifica è diretta ad accertare l’autenticità, validità e integrità della certificazione, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento di dati personali.

Lo si prevede ora, in particolare, mediante i seguenti step, ben esemplificati dal Garante stesso nel suo parere:

l’introduzione di “specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo”, descritte in nuovi allegati; come annunciato, la ratio è di supporto all’organizzazione lavorativa di turni e verifiche, apertura di uffici e punti vendita, insomma una pretesa di semplificazione (l’automatizzazione) attraverso una maggior complessità (le nuove modalità tecniche da implementare e gestire); ricordiamo che finora i controlli erano effettuati sempre e solo “a mano”, cioè tramite l’app mobile VerificaC19 (touch point del sistema della Piattaforma nazionale-DGC) che legge il QR Code del Green Pass utente, gestita da verificatori (di prassi interni autorizzati del datore di lavoro), con i relativi aggravi quanto a rilevazioni agili, rapide, ecc.; si ricorda che sono tuttora precluse altre modalità, purtroppo invalse nella prassi, come stampa e consegna di certificati cartacei ecc.;

Va anche aggiunto che il lavoratore che risulti non in possesso del Green Pass mediante le predette modalità (tranne quella di integrazione SDK) potrà richiedere una ulteriore verifica tramite la già attiva app VerificaC19;

Un aggravio immediato per imprese e P.A.

Balza subito all’occhio come le nuove soluzioni non paiano di immediata applicazione, vuoi procedurale (es. autorizzazioni), vuoi tecnica (es. integrazione software dei sistemi), né indolori (quanto a costi economici, di personale, di ore uomo necessarie, anche per aggiornamenti tecnici).

Nonostante la quasi immediata entrata in vigore, saranno da predisporre o rivedere con la dovuta attenzione – limitandoci ai classici documenti di interesse privacy e giuslavoristico – procedure interne di verifica, nomina e istruzioni ai soggetti verificatori con relativa formazione (autorizzati o responsabili che siano) con eventuali documenti di verifica (verbali di verifica, di accertamento/contestazione ecc.), informative al personale (interno ed esterno).

Il nuovo art. 9-septies del D.L. 51/2021 impone più precisamente che i datori di lavoro abbiano definito le modalità operative entro il 15 ottobre 2021, collegandovi il DPCM firmato in data 12 ottobre da Draghi, pubblicato in G.U. il 14 ottobre: questa fretta pare iniqua e quantomeno vessatoria verso i titolari obbligati, considerata la complessità di quanto sopra. Sarebbe stato opportuno perlomeno un periodo di vacatio ragionevole e minori tentennamenti nel definire il testo finale fino all’ultimo, circolato in varie versioni.

Possibili sviluppi e la ratifica del Garante

Interessante sarà invece approfondire quanto la “mano libera” presente, in qualche misura, nella soluzione SDK (cioè di integrazione dei sistemi interni) possa dirsi rispettosa della dovuta sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Ancor più se pensiamo che la normativa ammette l’impiego del pacchetto SDK di verifica per ambiti “diversi da quello lavorativo” e per realizzare “ulteriori librerie software”, stante il codice open source adottato. Si dovrà valutare se le specifiche tecniche dei vari allegati al DPCM siano sufficienti a garantire la idonea sicurezza e minimizzazione dei dati (pensiamo ad es. all’uso dei codici fiscali dei lavoratori), come richiesto nel parere del Garante che – pur avendo espresso un parere favorevole al DPCM – ha puntualizzato alcuni caveat.

Si badi che il Garante ha messo nero su bianco di aver rilasciato il suo parere “in via d’urgenza”, per poter rispettare la pressante esigenza governativa dell’imminente entrata in vigore.

Alcune considerazioni dunque potranno essere anche riviste o meglio approfondite dal Garante, si immagina, a fronte di quanto meglio si approfondirà nel tempo: entro trenta giorni il Garante potrebbe anche non ratificare, in tutto o in parte, il proprio provvedimento urgente, aprendo nuovi scenari.

Infine, ricordiamo che comunque il provvedimento in parola non deroga al principio di accountability del GDPR e di autonomia organizzativa del datore di lavoro (come ribadito anche dalle FAQ del Governo in merito): ogni eventuale responsabilità circa le “falle” implementative o progettuali in tali operazioni sarà sempre e solo a carico del soggetto titolare che dovrà valutare la bontà e adeguatezza, lato privacy e di security, di ogni soluzione adottata, tecnica, organizzativa o legale che sia, oltre che nell’evitare discriminazioni e compressioni indebite dei diritti dei lavoratori.

La sussistenza di nuove possibilità automatizzate di verifica, per quanto previste dalla normativa, non implica in re ipsa il rispetto delle leggi a protezione dei lavoratori e dei loro dati personali.

Temendo, al contempo, i controlli sul tema DPCM che potranno essere svolti, presso le aziende, dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA