C-Healer, perché l'app covid-19 allarma il Garante Privacy - Cyber Security 360

Attenti a quell’app covid-19 che forse viola la privacy: ieri l‘Autorità Garante Privacy ha accolto una segnalazione su C-Healer presentata inizialmente via twitter e successivamente in modo formale dall’utente @sonoclaudio, con il contributo di @relationsatwork e di @prevenzione, ritenendola fondata.

L’app C-Healer è gestita da una associazione privata, utilizzata per organizzare supporto medico ai malati di Covid-19.

L’intervento del Garante privacy su C-Healer

Scrive il Garante in una nota: “L’Autorità ricorda che la normativa italiana ed europea prevede un divieto generale di trattare i dati di “categorie particolari di dati”, tra cui rientrano quelli sulla salute, ad eccezione di alcuni casi esplicitamente indicati – ad esempio per motivi di interesse pubblico o per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria – e solo in seguito all’adozione di particolari garanzie.

WHITEPAPER Certificazioni GDPR: tutti i vantaggi per le organizzazioni che vi aderiscono Legal Privacy

Godetevi i commenti al tweet del @GPDP_IT.

Fino a quando non accadrà che i #dati #personali e #sensibili di queste persone li ritroveremo in rete, liberamente disponibili all'uso per cani, porci e truffatori di ogni specie. https://t.co/qKijX5VKXH — Claudio (@sonoclaudio) December 30, 2021

Per tale motivo, alla luce dei primi elementi raccolti sul caso specifico, il Garante ha deciso di verificare se sono state rispettate tutte prescrizioni e tutele previste per i trattamenti connessi all’utilizzo di app mediche”. “Al fine di valutare la liceità dei trattamenti dei dati personali posti in essere tramite l’app, sarà approfondita la base giuridica di tale attività e le finalità perseguite dall’Associazione, il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati personali”.

Perché è importante l’intervento del Garante

Ogni giorno il Garante Privacy si dedica ad attività di vigilanza ed interviene al fine di sanzionare e bloccare chi non rispetta i requisiti e gli adempimenti imposti dalla legge a chiunque intenda trattare dati personali.

Sia la segnalazione che l’intervento del Garante sono focalizzati unicamente sul rispetto dei requisiti minimi nell’acquisizione dei dati, sul loro trattamento, sulla necessaria trasparenza e sull’adempimento delle misure previste a garanzia dei dati degli utenti (siano essi i medici e i pazienti coinvolti).

Il particolare ambito delle cure domiciliali è divisivo e rappresenta per alcuni un’alternativa, in contrapposizione alle cure ufficiali gestite dalla sanità pubblica. Questo aspetto non è presente nell’attività del Garante e non è citato nella segnalazione, se non nei termini in cui qualifica un trattamento di dati particolari, pertanto, più rischiosi e delicati da trattare.

Il problema dell’app che tratta dati sanitari

Come ricorda il Garante nel comunicato stampa emesso ieri, i dati personali particolari (noti come dati sensibili) non possono essere trattati, se non in alcuni casi previsti dalla legge e con misure di prevenzione rafforzate. Già ad un primo sguardo, la App oggetto di indagine sembra violare questo divieto e ignorare le misure che la legge chiede di attuare.

L’importanza della protezione che i dati sensibili meritano risulta evidente pensando a quanto possano essere vulnerabili le persone che, spaventate dalla malattia, cercano ogni possibile appiglio di salvezza, sottovalutando le conseguenze di altri aspetti che, in tali circostanze, appaiono ai loro occhi marginali, insignificanti e magari di ostacolo rispetto ad una finalità impellenti come la cura delle malattie e la salute fisica. In questo contesto, purtroppo, operano spesso attori che, abusando dello stato di emergenza, della paura delle persone e della loro fragilità, agiscono in modo non etico, accumulando dati non necessari e monetizzandoli o, quanto meno, violando il fondamentale diritto alla protezione dei dati a cui ogni persona, in particolare chi è fragile, ha diritto.

Nonostante il periodo festivo, il Garante ha accolto la segnalazione e si è attivato con una tempistica stupefacente, probabilmente riconoscendo a prima vista fondati motivi e una elevata pericolosità del trattamento che ora è oggetto di indagine.

@RIPRODUZIONE RISERVATA