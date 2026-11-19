Il 31 ottobre 2026 è scaduto il termine entro cui i soggetti NIS2 dovevano rendere operative le misure di sicurezza previste dal D.lgs. 138/2024.

Da novembre, di conseguenza, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha avviato l’attività ispettiva.

Per molte imprese è il momento in cui la NIS2 smette di essere un modulo da compilare e diventa qualcosa che qualcuno verrà a controllare.

Lavorando ogni giorno con aziende manifatturiere del Nord Italia, la domanda che sento più spesso da imprenditori e direttori generali è: “Il nostro IT è a posto?”. Ma è la domanda sbagliata.

La NIS2 non chiede se l’IT sia a posto. Ma chiede se il consiglio di amministrazione sa cosa sta succedendo, lo ha approvato e ne risponde.

Da imprenditore che presiede un CdA, ritengo che la cyber security sia diventata una materia di governance, con responsabilità personali per chi siede in consiglio.

Articolo 23: la responsabilità sale in consiglio

L’articolo 23 del D.Lgs. 138/2024 mette gli obblighi in capo agli organi di amministrazione e direttivi, non alla funzione IT. In sintesi, il consiglio deve fare tre cose:

approvare le modalità con cui l’azienda gestisce i rischi informatici e sovrintendere alla loro attuazione, rispondendo delle violazioni;

formarsi: i componenti del consiglio sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e a promuoverla per i dipendenti;

essere informato degli incidenti, in modo periodico e, quando serve, tempestivo.

Il termine per adeguarsi agli articoli 23 e 24, cioè governance e misure di sicurezza, era proprio ottobre 2026.

Chi ha delegato tutto al fornitore IT o al responsabile dei sistemi ha lasciato scoperto il punto che ora conta di più.

Chi è coinvolto

La NIS2 si applica in base al settore e alla dimensione: in genere, aziende con più di 50 addetti o oltre 10 milioni di fatturato.

Tra i settori ci sono molte attività manifatturiere, dai macchinari all’elettronica, dai mezzi di trasporto alla chimica e all’alimentare.

Molte medie imprese industriali del Nord Italia sono quindi “soggetti importanti” e lo hanno scoperto tardi.

Le sanzioni non sono simboliche: per i soggetti importanti arrivano fino a 7 milioni di euro o all’1,4% del fatturato mondiale, per gli essenziali fino a 10 milioni o al 2%.

Ma per una PMI il rischio vero non è la multa. Ma è spiegare a un ispettore, o a un cliente, che il consiglio non ha mai discusso il tema.

Anche chi è fuori dal perimetro NIS2, è dentro: il ruolo del Cda

Molti piccoli imprenditori tirano un sospiro di sollievo: “Siamo sotto soglia, la NIS2 non ci riguarda”. È una lettura pericolosa.

Tra le misure che i soggetti NIS2 devono adottare c’è la sicurezza della catena di approvvigionamento.

Devono valutare le vulnerabilità e le pratiche di sicurezza dei propri fornitori diretti.

Significa che il grande cliente, che è soggetto NIS2, deve dimostrare di aver controllato anche il fornitore. Succede già. Nei rinnovi contrattuali, infatti, arrivano questionari di sicurezza, richieste di policy, clausole sulla notifica degli incidenti, a volte audit.

La domanda sulle evidenze di sicurezza inizia a circolare nella filiera con la stessa naturalezza del DURC.

Per una PMI fornitrice questo cambia la natura del problema. La cyber security non è più solo un costo per difendersi dagli attacchi.

È un requisito per restare nell’albo fornitori. E una decisione che tocca i clienti principali è, per definizione, una decisione da consiglio di amministrazione.

Il vero anello debole è culturale

Il problema delle PMI non è tecnologico. Gli strumenti esistono e costano molto meno di qualche anno fa.

Manca la cultura: la consapevolezza, a partire da chi guida l’azienda, che il rischio digitale è un rischio d’impresa, come quello finanziario o quello della sicurezza sul lavoro.

Nelle grandi aziende ci sono un responsabile della sicurezza, un comitato rischi, un budget dedicato.

Nella PMI la sicurezza è spesso affidata al tecnico di fiducia, e la formazione, quando c’è, è un corso annuale da firmare.

Chi attacca lo sa bene: entrare in un grande gruppo passando da un piccolo fornitore è più facile che attaccarlo di fronte.

Qui la questione smette di riguardare la singola impresa e diventa del Sistema Italia.

Le nostre filiere industriali, dalla meccanica all’alimentare, sono infatti composte di migliaia di PMI collegate tra loro e ai grandi gruppi.

Una catena regge quanto il suo anello più debole. Se le PMI restano indietro sulla cultura della sicurezza e della governance digitale, pagano due volte: diventano il bersaglio preferito degli attacchi e rischiano di uscire dalle filiere che contano, in Italia e in Europa. È una questione di sostenibilità e di competitività del Paese, non di conformità.

Per questo l’obbligo di formazione per il consiglio previsto dall’articolo 23 è forse la parte più importante della norma. La cultura parte dall’alto, o non parte.

Tre errori di governance più comuni

Trattare la NIS2 come un progetto IT . Il consiglio approva un budget, incarica un fornitore e considera chiusa la pratica. Ma la norma chiede al consiglio di approvare e sovrintendere, non di firmare un preventivo. Se nei verbali non c’è traccia di una discussione sui rischi, sulle priorità e sulle risorse, manca proprio la prova che un ispettore cercherà per prima.

. Il consiglio approva un budget, incarica un fornitore e considera chiusa la pratica. Ma la norma chiede al consiglio di approvare e sovrintendere, non di firmare un preventivo. Se nei verbali non c’è traccia di una discussione sui rischi, sulle priorità e sulle risorse, manca proprio la prova che un ispettore cercherà per prima. Confondere la carta con il controllo. Si producono policy, procedure e registri, spesso da modelli generici, e si archiviano. Il giorno dell’incidente nessuno sa chi chiama chi. La notifica al CSIRT Italia ha tempi stretti: un preallarme entro 24 ore, un aggiornamento entro 72, una relazione finale entro un mese. Quei tempi si rispettano solo se il processo è stato provato almeno una volta, con le persone vere.

Lasciare l’AI fuori dalla stanza. Nelle stesse aziende che preparano la NIS2, i dipendenti usano strumenti di AI generativa su documenti tecnici, offerte e dati dei clienti, spesso senza regole. È un rischio di sicurezza che entra dalla porta laterale. In più l’AI Act non è stato sospeso: il rinvio riguarda i sistemi ad alto rischio, mentre obblighi come l’alfabetizzazione del personale sono già in vigore. Governare cyber e AI separatamente significa fare due volte lo stesso lavoro e lasciare un buco nel mezzo.

Cinque domande per il prossimo consiglio

Non serve diventare esperti di sicurezza. Occorre porre le domande giuste e pretendere risposte che si possano verificare.

Ecco quali interrogativi andrebbero rivolti alla prossima riunione:

Siamo soggetto NIS2, essenziale o importante? E i nostri tre clienti principali lo sono?

Il consiglio ha approvato formalmente il piano di gestione dei rischi? Dove è scritto?

Se domani mattina un ransomware blocca la produzione, chi decide, chi notifica e in quante ore torniamo operativi? Lo abbiamo mai simulato?

Quando abbiamo fatto l’ultima formazione per il consiglio, e quale per i dipendenti?

Quali strumenti di AI usano oggi le nostre persone, con quali dati e con quali regole?

Se la risposta a una di queste è “non lo so”, il lavoro dei prossimi 90 giorni è già definito. E bisogna metterlo all’ordine del giorno, non delegarlo.

Una questione di governo, non di tecnologia

Le PMI industriali italiane hanno superato crisi peggiori di un adempimento normativo.

Lo hanno fatto, perché chi guida l’azienda ha messo le mani sui problemi veri. Con cyber e intelligenza artificiale vale lo stesso principio: un fornitore può gestire la tecnologia, ma non la responsabilità.

Le ispezioni dell’ACN sono l’occasione per accorgersene. Meglio farlo in consiglio, con calma, che davanti a un ispettore o al responsabile acquisti del cliente più importante.