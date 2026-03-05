La crescita esponenziale dell’affidamento di servizi ICT a fornitori terzi nel corso degli ultimi anni ha reso più vulnerabile l’infrastruttura organizzativa e tecnologica delle aziende alle minacce informatiche.
fornitori
La Direttiva NIS2 e la gestione della sicurezza nella supply chain
La gestione sicura della catena di approvvigionamento e del ciclo di vita della fornitura nell’ambito della Direttiva NIS2 e del D.lgs. 138/2024 e suoi provvedimenti attuativi: un sistema normativo integrato, organico e strutturato
