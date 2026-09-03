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Crittografia XChaCha20: le architetture zero-knowledge mettono in sicurezza le credenziali delle PMI

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NordPass Business porta nelle aziende gestione centralizzata delle password, architettura zero-knowledge e crittografia XChaCha20. L’offerta prevede piani Teams, Business ed Enterprise, con sconti fino al 40% sui contratti biennali

Pubblicato il 3 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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Password manager NordPass Business
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Il rientro al lavoro riporta in primo piano anche il rischio legato a password deboli e accessi non autorizzati. NordPass Business propone una gestione centralizzata delle credenziali, con condivisione sicura e monitoraggio delle violazioni.

La soluzione do NordPass utilizza la crittografia XChaCha20 all’interno di un’architettura zero-knowledge, progettata per fare in modo che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni conservate nella cassaforte digitale.

L’offerta di NordPass è disponibile per aziende di dimensioni diverse attraverso i piani Teams, Business ed Enterprise. Inoltre, è previsto il codice NPFALL26, che consente di ottenere fino al 10% di sconto sui piani annuali Business ed Enterprise.

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Sicurezza zero-knowledge e crittografia XChaCha20 con NordPass

Il modello di sicurezza rappresenta uno degli elementi tecnici centrali. NordPass utilizza la crittografia XChaCha20 all’interno di un’architettura a conoscenza zero.

L’impostazione limita l’accesso ai dati sensibili agli utenti autorizzati. Le credenziali vengono conservate nella cassaforte digitale e possono essere gestite secondo le policy aziendali.

L’autenticatore integrato permette inoltre di generare password monouso a tempo, cioè codici TOTP. La funzione aggiunge un ulteriore livello all’autenticazione a due fattori.

Come funzionano il controllo degli accessi e la gestione del personale

La piattaforma consente agli amministratori di definire regole per le credenziali e gestire i diritti di accesso di singoli utenti e gruppi. I livelli di autorizzazione possono distinguere visualizzazione e modifica.

Il Registro attività permette di monitorare le azioni degli utenti. La gestione copre anche onboarding e offboarding. Un nuovo dipendente può ottenere gli accessi necessari, mentre quelli di chi lascia l’azienda possono essere revocati con un solo clic.

Il piano Business aggiunge credenziali condivise per gruppi e cartelle, monitoraggio della sicurezza delle password, controllo delle violazioni e integrazione con Vanta. Enterprise amplia ulteriormente il perimetro con SSO tramite Entra ID, MS ADFS e Okta, gestione automatica degli accessi e integrazioni con Microsoft Sentinel e Splunk.

NordPass Business: quanto costano i piani

La convenienza cambia in funzione della durata contrattuale del piano di NordPass scelto. I prezzi indicati non comprendono l’IVA e il piano Teams prevede pacchetti da 10 utenti. Business ed Enterprise partono invece da 5 utenti.

PianoMensileAnnualeBiennale
Teams2,49 €/utente/mese1,99 €/utente/mese1,79 €/utente/mese
Business5,99 €/utente/mese3,99 €/utente/mese3,59 €/utente/mese
Enterprise7,99 €/utente/mese5,99 €/utente/mese5,39 €/utente/mese

Sul contratto annuale il risparmio arriva al 33% per Business, mentre sul biennale raggiunge il 40%. Enterprise arriva rispettivamente al 25% e al 33%.

La prova gratuita non richiede una carta di credito. Per Business è inoltre previsto un rimborso entro 14 giorni dall’acquisto iniziale, secondo le condizioni indicate.

L’offerta promozionale NPFALL26 aggiunge fino al 10% di sconto sui piani annuali Business ed Enterprise. La disponibilità è indicata come limitata nel tempo.

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