Aruba Hyper Hosting è la proposta di Aruba per realizzare siti professionali, web app ed e-commerce in grado di gestire volumi elevati di traffico.

L’offerta di Aruba è disponibile per il primo anno a partire da 199 euro + IVA. Sono integrate nel pacchetto risorse dedicate, strumenti AI e tecnologie per migliorare velocità e continuità operativa.

Il servizio di Aruba comprende anche assistenza prioritaria e gestione centralizzata dal pannello.

Aruba Hyper Hosting offre un cloud hosting con risorse dedicate

Il cuore della soluzione proposta da Aruba sono 8 Core CPU e 16 GB di RAM. Le risorse dedicate consentono di sostenere siti con migliaia di visitatori e picchi di traffico senza condividere la capacità computazionale.

Il pacchetto Linux comprende inoltre un dominio, SSL DV preinstallato, spazio web e traffico illimitati. Sono inclusi due database MariaDB con spazio illimitato, backup, caselle email illimitate, HiSpeed Cache, CDN e accesso SSH.

La configurazione integra anche Softaculous App Installer, con oltre 200 applicazioni disponibili. Il controllo avviene direttamente dall’area Aruba.

Aruba include AI per gestione, contenuti e prestazioni

L’intelligenza artificiale entra nella gestione del sito attraverso due strumenti resi disponibili da Aruba.

AI Site Manager trasforma le richieste impartite via chat in attività operative.

trasforma le richieste impartite via chat in attività operative. AI Assistant, invece, supporta la creazione di contenuti, immagini e pagine. Lo strumento consente anche di gestire il chatbot del sito.

La cache integrata utilizza inoltre l’AI per analizzare il traffico e precaricare le risorse con maggiore probabilità di accesso. L’obiettivo tecnico è ridurre i tempi di caricamento.

WordPress gestito e sicurezza

La versione Hyper Hosting Gestito per WordPress mantiene 8 Core CPU e 16 GB di RAM. Include WordPress preinstallato, AI Assistant, AI Site Manager, ambiente di staging e aggiornamenti automatici.

Sono presenti anche rilevamento malware, backup, CDN, HiSpeed Cache, SSH e due database MariaDB. La configurazione è quindi orientata alla gestione di siti WordPress sottoposti a traffico intenso.

Per entrambe le soluzioni è prevista una coda prioritaria di assistenza, disponibile 7 giorni su 7. Il servizio generale di assistenza hosting è indicato come gratuito 24/7.

Quanto costa Aruba Hyper Hosting

Il prezzo di ingresso è di 199 euro + IVA per il primo anno per entrambe le configurazioni.

Il costo cambia al rinnovo: 390 euro + IVA annui per Linux e 420 euro + IVA per WordPress gestito.

Soluzione Primo anno Dal rinnovo Differenza Hyper Hosting Linux 199 € + IVA 390 € + IVA/anno 191 € Hyper Hosting WordPress 199 € + IVA 420 € + IVA/anno 221 €

Il vantaggio economico iniziale è quindi maggiore per la versione WordPress: rispetto al prezzo di rinnovo, il primo anno costa 221 euro in meno. Per Linux la differenza raggiunge 191 euro.

Chi necessita di ulteriore capacità può aggiungere Hyper Boost, che porta la dotazione fino a 32 Core CPU e 64 GB di RAM, con un costo da 200 euro + IVA all’anno.