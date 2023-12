Corso di alta formazione della scuola internazionale di etica e sicurezza

Scuola internazionale di Etica e Sicurezza, corso di alta formazione “Il professionista di security: competenze e abilità per nuove strategie integrate di sicurezza“

Descrizione

Il corso è riconosciuto dall’organismo di certificazione ICMQ-Cersa come idoneo per la Certificazione del “Professionista della Security” In particolare il corso abilita a sostenere l’esame per la certificazione “Professionista della Security” (Security Expert, Security Manager e Senior Security Manager) ai sensi della Norma UNI 10459:2017 presso gli enti di certificazione nazionali.

L’obiettivo primario del corso è garantire ai professionisti le conoscenze, competenze e abilità necessarie ai fini di esercitare una corretta gestione del processo di security, volto a tutelare persone, beni, infrastrutture e dati che compongono l’organizzazione di cui fanno parte.

Le principali tematiche affrontate durante il corso riguardano l’individuazione e la valutazione dei rischi, la realizzazione di strategie, piani, policy e procedure di prevenzione dei rischi, la rilevazione dei segnali deboli, la capacità di gestire situazioni di crisi ed emergenza e di comprendere le emozioni che ne derivano. IL corso ha il patrocinio di AIPSA, CLUSIT, ASIS ed è in partnership con ANRA.

Inizio

Le iscrizioni sono aperte e il corso si forma progressivamente con le iscrizioni

Costo

INTERO CORSO (128 ore) – € 3.500,00 + IVA. • QUOTA AGEVOLATA NEOLAUREATI – € 2.300,00 + IVA • MODULO SINGOLO 12h – € 450,00 + IVA

Programma

Il corso è strutturato in 11 moduli (vedi brochure per il dettaglio) per un totale di 128 ore di aula virtuale su piattaforma Zoom. Gli esami finali si terranno in presenza presso le aule di uno dei partner. Le lezioni, i seminari e i laboratori sono organizzati dal giovedì al sabato con orario dalle 14.00 alle 18.00 del giovedì e del venerdì; dalle 9.00 alle 13.00 del sabato.

Sito

https://www.scuolaeticaesicurezza.eu/corso-professionista-security

Contatti

Tutte le informazioni potranno essere richieste a: SCUOLA INTERNALE ETICA & SICUREZZA MILANO – L’AQUILA Tel. +39 02 87178528 | corsi@scuolaeticaesicurezza.eu CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE – COSEFI Tel. 0552707328 | benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE Tel. 050 913539 | p.buzzi@ui.pisa.it

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Brochure del corso.

