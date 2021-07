Managed Detection and Response: cos’è, a cosa serve e i benefici per le PMI - Cyber Security 360

Nel quadro attuale della cyber security, le aziende hanno bisogno di un sistema di protezione orientato alla filosofia della detection and response: questo perché il perimetro di sicurezza si è molto ampliato e questo vuol dire che ci sono molti più accessi e vulnerabilità che i criminal hacker possono sfruttare per “entrare” all’interno dell’azienda e fare movimenti laterali per poi sferrare un attacco che si trasforma in un danno anche economico per l’azienda stessa.

Per questo motivo le organizzazioni devono essere pronte e preparate a rilevare qualunque attività non autorizzata all’interno delle proprie strutture e adottare tutti gli strumenti necessari per rispondere correttamente ad ogni tipologia di attacco.

Di questo parliamo con Veronica Leonardi, CMO di Cyberoo.

