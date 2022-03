I ricercatori di sicurezza informatica di JFrog hanno scoperto una vulnerabilità critica nella libreria open source PjSip e in Media Stack.

“La scoperta delle vulnerabilità nella popolare libreria PjSip”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus, “è sicuramente preoccupante per la tipologia delle falle individuate e perché tale libreria è utilizzata dalle principali applicazioni di comunicazioni, come WhatsApp e BlueJeans“.

La vulnerabilità critica nella libreria PjSip

Nel dettaglio le falle rilevate, tra cui quella critica nella libreria PjSip che la telefonia VoIP e altri noti prodotti usano, sono cinque. Secondo il CSIRT, la vulnerabilità nella libreria PjSip ha un impatto medio/giallo (63,94/100).

“Le vulnerabilità, nello specifico”, continua Paganini, “potrebbero consentire ad un attaccante di:

eseguire codice malevolo sul sistema che esegue un’applicazione che utilizza la libreria PJSIP ;

; o di causare l’indisponibilità dell’applicazione (attacco DoS)”.

Cos’è la libreria PjSip

Inoltre, la vulnerabilità è critica perché la libreria open source PjSip è ubiqua in quanto è una componente di comunicazione multimediale. La usano i toolkit Asterisk PBX che si trova in un elevato numero di implementazioni VoIP.

PjSip è una libreria open source integrata nel protocollo SIP, una suite scritta in C che supporta:

audio;

video;

funzionalità di instant messaging.

Tutte le popolari piattaforme di comunicazioni come WhatsApp e BlueJeans utilizzano la libreria PjSip. Oltre ad Asterisk, usata dal sistema di switching private branch exchange (PBX) per le reti VoIP.

A rischio buffer overflow

“I buffer usati nel PjSip hanno dimensioni limitate, in particolare quelli allocati negli stack o forniti dalle applicazioni, comunque in diversi siti, non controlliamo se l’uso può eccedere le dimensioni”, ha spiegato Sauw Ming, lo sviluppatore di PjSip, nell’advisory postato un mese fa su GitHub: si tratta di uno scenario che potrebbe condurre a buffer overflow.

Come proteggersi

La patch è urgente proprio per l’ubiquità della vulnerabilità nella libreria open source PjSip e per il rischio di esecuzione di codice e attacchi DoS (Denial of Service). Il problema è che “come per tutte le falle individuate in librerie open source”, evidenzia Paganini, “è spesso complesso fare un assessment di tutte le applicazioni che ne fanno uso”.

Inoltre, sottolinea l’esperto di cyber security: “spesso gli sviluppatori di applicazioni che utilizzano tali librerie potrebbero tardare nell’aggiornare in codice in cui sono presenti le falle”.

“Maggiore è il ritardo nell’applicare gli aggiornamenti che risolvono le vulnerabilità”, conclude Paganini, “più a lungo gli utenti delle applicazioni che utilizzano le librerie vulnerabilità potrebbero essere esposti ad attacchi”.

