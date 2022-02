Una vulnerabilità in Samba a richio - Cyber Security 360

Samba richiede un aggiornamento immediato. Tre vulnerabilità affliggono l’implementazione open source del protocollo SMB. Una vulnerabilità è critica e un’altra è ad alta gravità. “La falla CVE-2021-44142 (valutata 9.9 sulla scala CVSS) nel progetto Samba è estremamente preoccupante”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus. Ed è allarmante “in primis per l’ampia diffusione del progetto da parte di organizzazioni di ogni dimensione in tutto il mondo”.

Cos’è Samba

“Ricordiamo”, continua Paganini, “che il progetto nasce per fornire servizi di condivisione di file e stampanti ed è un elemento cruciale per garantire interoperabilità tra sistemi Unix, Linux, macOS e Windows”.

WHITEPAPER IT: come ridurre i costi operativi del 24%? Una guida completa Datacenter Datacenter Infrastructure Management

Infatti, Server Message Block (SMB) è un protocollo di networking che trova impiego nella condivisione in rete di file, porte e stampanti attraverso diverse piattaforme. Parlando di Linux, la falla affligge le distribuzioni Red Hat, SUSE Linux e Ubuntu.

Le tre falle in Samba

“Uno degli aspetti più preoccupanti relativi alla vulnerabilità in questione”, sottolinea Paganini, “è che essa può essere sfruttata in attacchi relativamente semplici ed inoltre non richiede alcuna iterazione dell’utente”.

Infatti, attaccanti possono sfruttare una vulnerabilità critica per eseguire codice arbitrario con privilegi da root sulle installazioni infette. In particolare, la falla CVE-2021-44142 impatta tutte le versioni di Samba prima della release 4.13.17, vulnerabili alla falla “out-of-bounds heap read write” presente nel modulo VFS (vfs_fruit), quando analizza i metadati EA, aprendo file in smbd.

“Lo scenario descritto è quanto di peggio possa accadere ad una infrastruttura in cui sono presenti uno o più sistemi che eseguono una versione di Samba affetta dalla falla”, conclude Paganini.

Come mitigare il rischio

Samba ha rilasciato l’aggiornamento software da applicare, per sanare le molteplici vulnerabilità a rischio exploit.

Gli amministratori di sistema devono subito aggiornare il protocollo alle versioni 4.13.17, 4.14.12 o 4.15.5 o risolvere la falla ricorrendo alle security patch già distribuite.

@RIPRODUZIONE RISERVATA