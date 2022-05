VMware rilascia due patch per sanare le rispettive vulnerabilità in Workspace ONE Access, Identity Manager e vRealize Automation a rischio backdoor.

“Le due vulnerabilità risolte da VMware rappresentano una serie minaccia per le organizzazioni che utilizzano sistemi affetti e non aggiornati”, mette in allerta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus. Ecco come proteggersi e mitigare il rischio.

VMware rilascia due patch urgenti

Le due vulnerabilità in Workspace ONE Access, Identity Manager e vRealize Automation sono a rischio exploit: VMware teme che potrebbero aprire backdoor in network di fascia enterprise.

“Un attaccante potrebbe sfruttarle”, spiega Pierluigi Paganini, “per ottenere privilegi di amministrazione su sistemi vulnerabili. Potenzialmente potrebbero consentire di compromettere completamente l’infrastruttura obiettivo bypassando meccanismi di autenticazione in uso”.

In particolare, la prima vulnerabilità CVE-2022-22972 (punteggio CVSS di 9.8 su 10), si riferisce all’authentication bypass che potrebbe abilitare un attore con accesso di rete alla UI per ottenere accesso amministrativo senza doversi prima autenticare. L’altra vulnerabilità, CVE-2022-22973 (punteggio CVSS di 7.8 su 10), rappresenta invece un caso di escalation di privilegi locali tali da abilitare un attaccante a diventare un utente “root” su applicativi virtuali vulnerabili. VMware avvisa dunque gli utenti di applicare le patch con grande urgenza.

L’allarme delle agenzie cyber americane

A dare l’allerta sull’urgenza nell’applicare le patch sono anche le agenzie americane, seguita dalla nostra Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

“Le agenzie americane sollecitano con urgenza la risoluzione delle vulnerabilità all’interno dei sistemi delle agenzie federali. Temono, infatti, a ragion veduta, un’imminente ondata di attacchi che utilizzano le falle in oggetto”, sottolinea Paganini.

Il motivo dell’urgenza di applicare le patch è che le cyber minacce non dormono mai. Infatti, “ad oggi non vi siano exploit pubblici per le falle, una volta rese pubbliche le patch di sicurezza”, mette in guardia Paganini. Tuttavia, “attori malevoli potrebbero effettuare un reverse-enginering del codice utilizzato. Ciò consentirebbe loro di risolvere le vulnerabilità e sviluppare codici malevoli in grado di sfruttarle“, avverte l’analista.

“In passato, attacchi a falle simili sono stati osservati a pochi giorni dal rilascio delle patch di sicurezza”, ricorda l’esperto di cyber security. “Inoltre, nel caso specifico, la direttiva emanata dall’agenzia americana CISA fa riferimento esplicito al rischio di sfruttamento dei bug in sistemi VMware”, conclude Paganini.

Infatti, i ricercatori di Barracuda Networks, in un report independente, hanno già osservato tentativi di sfruttare CVE-2022-22954 e CVE-2022-22960, appena sono state rese pubbliche.

Come proteggersi

Per mitigare il rischio, occorre scaricare e installare le patch il prima possibile, per evitare attacchi.

Si teme che a sfruttare le falle siano operatori di botnet come le varianti in stile Mirai per sferrare attacchi Distributed Denial-of-Service (DDoS).

