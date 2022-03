Nvidia: attacco informatico e databreach, ma non è ransomware - Cyber Security 360

L’americana Nvidia, produttrice leader di schede grafiche e GPU è stata presa di mira da un attacco informatico che ne ha esposto alcuni dati riservati.

Si tratta del gruppo di ransomware LAPSUS$, che per primo ha rivendicato l’attacco ma, stavolta, non si tratta di un attacco ransomware come da loro consuetudine. Analizziamo i dettagli della vicenda.

L’operazione è stata portata alla luce tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato. Nel canale e nel gruppo Telegram, sul quale il team LAPSUS$ normalmente opera le proprie rivendicazioni, appare la rivendicazione singolare e curiosa di questo attacco, a giochi fatti ovviamente. La singolarità sta nel fatto che il gruppo criminale afferma di esser riuscito nell’intento di rubare 1TB di dati riservati da una macchina NVIDIA, e contestualmente lamenta che il team di risposta agli incidenti di NVIDIA abbia risposto a questo attacco con un ransomware nei loro confronti (forse elargito proprio nel mezzo dei dati rubati) al fine di eliminare i dati che il gruppo criminale stava rubando, senza successo in quanto tale operazione sarebbe avvenuta solo una volta che LAPSUS aveva già messo in salvo diversi backups del bottino.

Seriously what the hell is going on !!#Lapsus is claiming attacks on #Nvidia then #Nvidia hit back with a #Ransomware

Lapsus claims to have 1TB of data and is leaking all Nvidia employees' passwords and NTLM hashes@Cyberknow20 @SOSIntel @vxunderground @ransomwaremap pic.twitter.com/6hugTWEuhw

— Soufiane Tahiri (@S0ufi4n3) February 26, 2022