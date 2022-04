I sistemi Linux sono nel mirino delle vulnerabilità Nimbuspwn, che danno agli attaccanti la possibilità di guadagnare privilegi di root e, quindi, prendere il pieno controllo delle macchine target al fine di distribuire malware o eseguire codice malevolo.

“Le vulnerabilità Nimbuspwn”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus, “sono estremamente insidiose in quanto consentono a un attaccante di compromettere gli endpoint Linux e condurre molteplici attività malevole”.

Scopriamo di cosa si tratta e come difendersi.

Cosa sono le falle Nimbuspwn

Le nuove vulnerabilità, che i ricercatori di Microsoft hanno tracciato tutte insieme come Nimbuspwn (CVE-2022-29799 e CVE-2022-29800), potrebbero aiutare gli attaccanti a scalare i privilegi sui sistemi Linux. L’obiettivo dei cyber criminali è quello di diffondere malware, dalle backdoor ai ransomware.

Infatti, i ricercatori di sicurezza le hanno scoperte in un networkd-dispatcher, componente che invia le modifiche dello status di connessione sulle macchine Linux. Dal report si evince che le falle sono in grado di “regalare” agli attaccanti privilegi di root su sistemi vulnerabili.

Quindi, continua Paganini, “possono essere sfruttate per eseguire codice con privilegi massimi sui dispositivi vulnerabili così come per impiantare un ransomware”.

Come proteggersi

“La scoperta di falle come queste ci ricorda quanto numerose siano le opzioni a disposizione degli attaccanti per colpire un’ampia gamma di dispositivi”, mette in guardia Paganini, che sottolinea come “l’identificazione di queste vulnerabilità sia estremamente importante per innalzare il livello complessivo di sicurezza dei sistemi che usano i componenti vulnerabili”.

Infatti, conclude l’analista, “in questo caso ad individuare le vulnerabilità sono stati gli esperti di Microsoft. Tuttavia la conoscenza di queste falle da parte di organizzazioni criminali ed attori nation-state potrebbe portare ad attacchi con gravi conseguenze per le vittime“.

Da segnalare che Clayton Craft, lo sviluppatore che mantiene networkd-dispatcher, ha già adottato gli aggiornamenti necessari per risolvere le vulnerabilità Nimbuspwn.

Gli esperti di cyber security invitano gli utenti Linux a scaricare e installare le patch appena saranno disponibili per i sistemi operativi.

