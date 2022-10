Binance: rubati 100 milioni di dollari in criptovaluta, ma i fondi degli utenti sono al sicuro

È stato scoperto un importante bug sulla piattaforma del colosso mondiale di trading in criptovaluta, Binance. L’attacco ha preso di mira 2 milioni di BNB (Binance Coin) il cui valore attuale corrisponde a circa 576 milioni di euro.

Binance è il più grande sistema di interscambio di criptovaluta al mondo. Dalle comunicazioni ufficiali della società, anche per il tramite dell’account del suo CEO, si evince che il problema risieda su BSC Token Hub, un ponte cross-chain che consente il trasferimento sia di asset digitali che di dati tra blockchain.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022