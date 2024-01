UniBa: master in terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva e cyber security

UniBa, il master in terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cyber security. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione

Descrizione

Questo master di I livello è unico in Italia per sperimentare un programma di deradicalizzazione e a costituire un tavolo multi-attoriale sulla prevenzione del terrorismo. Per questo motivo offre formazione inerente ai metodi di monitoraggio, indagine e contrasto, in termini di sicurezza e cybersecurity dal punto di vista del diritto e fornisce strumenti di conoscenza in relazione a politiche e pratiche di promozione dell’integrazione interreligiosa, interculturale e di disingaggio dalle ideologie violente.

WHITEPAPER Scopri gli impatti che l’obbligo di DPIA avrà per le aziende e nelle PA. Scarica la guida 2023 Cybersecurity Contract Management

Il master, infatti, si prefigge di formare esperti in prevenzione del terrorismo, della radicalizzazione eversiva e nelle tecniche e programmi di deradicalizzazione e disingaggio. I corsisti concorrono alla consapevolezza del fenomeno e a padroneggiare metodi e tecniche di analisi e intervento attraverso un approccio multidisciplinare, teorico-pratico: giuridico, strategico, informatico, psicologico-sociale e mediatico.

Inizio

Da aprile a ottobre di ogni anno. Durata 1500 ore – partecipanti da 10 a 70 massimo secondo le iscrizioni pervenute – iscrizioni: Le iscrizioni per la selezione all’ammissione sono state aperte sino al 19 ottobre 2023

Costo

€ 2300,00 (in 2 rate) + € 4,13 (contributo assicurativo) + € 54,00 (contributo partecipazione ammissione) + €16,00 (imposta di bollo)

Organizzatore

Dipartimento di Giurisprudenza – Prof.ssa Laura Sabrina Martucci

Programma

Modalità in presenza e a distanza. Le lezioni di didattica frontale sono arricchite da attività laboratoriali, seminari e workshop, sessioni di coworking e world cafè All’analisi di case studies sono abbinate simulazioni pratiche. Vedi file piano didattico

Sito

https://www.uniba.it/it/didattica/master-universitari/master-i-livello/2022-2023/terrorismo-prevenzione-della-radicalizzazione-eversiva-sicurezza-e-cibersecuriti-politiche-per-l-integrazione-interreligiosa-e-interculturale-e-per-la-deradicalizzazione

Contatti

U.O. master responsabile: Mariantonietta Grittani. master@uniba.it

Sportello telefonico dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Tel: +39 080 571 7277/ 7586/ 4139

È presente la brochure e la locandina del master.

@RIPRODUZIONE RISERVATA